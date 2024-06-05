Opel’in Modellerinde Haziran Ayına Özel Yüzde 0 Faizli Kredi İmkânları!

Opel’in çok yönlü ve pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka ise, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland’de ise 250 bin TL için 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânı ile sunuluyor.