Opel’in Modellerinde Haziran Ayına Özel Yüzde 0 Faizli Kredi İmkânları!
Yayınlanma:
05 Haziran 2024 Çarşamba 12:30
Opel Türkiye, haziran ayında da binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi teklifleri ve online rezervasyona özel cazip fiyat seçenekleri sunarken, başarılı hafif ticari araç modellerinde ise KOBİ’lere özel imkânlar sağlayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Opel Corsa Elektrik, haziran ayı boyunca 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.
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Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini, çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, haziran ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Yenilenen yüzüyle birlikte daha cesur, heyecan verici ve sportif tasarımıyla öne çıkan yeni Opel
Corsa, 250 bin TL için 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Markanın cesur ve yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra, 2 0 0 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor
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Bu yıl tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan ve “Şimşek” logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine cazip finansman olanaklarıyla elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor. Yeni Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu
Corsa Elektrik, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor. Cesur ve yalın tasarımının yanı sıra performansıyla da dikkat çeken Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor. Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.
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Opel’in çok yönlü ve pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan
Crossland, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka ise, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland’de ise 250 bin TL için 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânı ile sunuluyor.
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“İşi Almanlara Bırakın” sloganıyla ticari hayatı kolaylaştıran ve işinin profesyonellerine faydalı çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, haziran ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri, online rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ’lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla yeni
Zafira, 300 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor.
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Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modelleri
yeni Combo ve yeni Combo Cargo, 225 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Ayrıca yeni Vivaro Cargo, yeni Vivaro City Van ve yeni Movano da 225 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.
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