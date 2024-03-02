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Mart Ayında Kaçırılmayacak Fırsat: Opel Türkiye'nin Avantajlı Kredi ve Özel İndirimli Araç Kampanyaları!

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Mart Ayında Kaçırılmayacak Fırsat: Opel Türkiye'nin Avantajlı Kredi ve Özel İndirimli Araç Kampanyaları!
Mart ayı, Opel Türkiye için avantajlı kredi teklifleri ve online rezervasyonla elde edilebilecek cazip fiyatlarla dolu bir dönemi işaret ediyor. Özellikle binek ve SUV modelleri üzerinde yoğunlaşan bu fırsatlar, aynı zamanda KOBİ’lere yönelik hafif ticari araç modellerinde de özel imkanlar sunuyor.
Mart Ayında Kaçırılmayacak Fırsat: Opel Türkiye'nin Avantajlı Kredi ve Özel İndirimli Araç Kampanyaları! 1 15

Opel’in hafif ticari araç segmentindeki güçlü oyuncuları Combo Life ve Combo Cargo da bu kampanyadan nasibini alıyor. Her iki model için de 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneği mevcut. 1.244.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânlarıyla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.

Mart Ayında Kaçırılmayacak Fırsat: Opel Türkiye'nin Avantajlı Kredi ve Özel İndirimli Araç Kampanyaları! 2 25

Zafira Life ise, Alman mühendisliğinin tüm inceliklerini barındıran ve detaylarıyla öne çıkan bir diğer model. 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz oranıyla Zafira Life, konfor ve kalitenin adresi olmayı sürdürüyor.

Mart Ayında Kaçırılmayacak Fırsat: Opel Türkiye'nin Avantajlı Kredi ve Özel İndirimli Araç Kampanyaları! 3 35

Bu ay içerisinde, yeni Opel Corsa Elektrik modelini avantajlı koşullarla satın alabilirsiniz. 200 bin TL’lik kredi için 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı sunulurken, 150 bin TL için ise 12 ay boyunca %0 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Online rezervasyon avantajlarından yararlanarak yeni Corsa Elektrik’e 1.226.000 TL başlangıç fiyatıyla sahip olabilirsiniz.

Mart Ayında Kaçırılmayacak Fırsat: Opel Türkiye'nin Avantajlı Kredi ve Özel İndirimli Araç Kampanyaları! 4 45

Opel’in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 12 vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Crossland’in otomatik vitesli Essential donanımlı versiyonuna ise online rezervasyona özel 1.163.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 225 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. Ayrıca Opel Mokka’nın GS donanımına online rezervasyona özel 1.560.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 225 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ile sunuluyor. Opel Grandland’in 1.2 litrelik benzinli motora sahip Ultimate donanımlı versiyonu ise online rezervasyona özel 1.855.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Mart Ayında Kaçırılmayacak Fırsat: Opel Türkiye'nin Avantajlı Kredi ve Özel İndirimli Araç Kampanyaları! 5 55

Opel Astra, alıcılarına yalın ve cesur tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu model için 300 bin TL’ye 12 ay vade ve %0,99 faiz, 225 bin TL için ise 12 ay boyunca %0 faiz imkanı sunulmaktadır. Astra’nın GS donanım paketi, online rezervasyonla 1.590.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

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