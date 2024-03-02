Mart Ayında Kaçırılmayacak Fırsat: Opel Türkiye'nin Avantajlı Kredi ve Özel İndirimli Araç Kampanyaları!

Opel’in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 12 vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Crossland’in otomatik vitesli Essential donanımlı versiyonuna ise online rezervasyona özel 1.163.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 225 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. Ayrıca Opel Mokka’nın GS donanımına online rezervasyona özel 1.560.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 225 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ile sunuluyor. Opel Grandland’in 1.2 litrelik benzinli motora sahip Ultimate donanımlı versiyonu ise online rezervasyona özel 1.855.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.