Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, heyecan dolu hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri ise Nuran rolüyle Gülçin Kültür Şahin oldu. Ancak, Gülçin Kültür Şahin'in gerçek hayatı ve kariyeri hakkında bilinmeyen pek çok sır saklıyor. Kimdir aslında bu gizemli oyuncu? Hangi yetenekleriyle büyülemekte? İşte, merak uyandıran bu soruların cevapları...

ÖMER DİZİSİNİN NURAN'I KİMDİR? | Gülçin Kültür Şahin

Başrolünde Selahattin Paşalı, Bahadır Gökçe ve Barış Falay'ın yer aldığı Star TV'nin yeni sezon dizisi Ömer, ilk bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Dizinin oyuncu kadrosuyla birlikte, Gülçin Kültür Şahin'in canlandırdığı Nuran karakteri de dikkat çekti. Peki, Gülçin Kültür Şahin kimdir? İşte detaylar:

Gülçin Kültür Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Gülçin Kültür Şahin, 10 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babaeski Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimine başlamıştır. Lisans eğitimi sonrasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken araştırma görevliliği yapmıştır.

Tarım Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak çalışmaya başlayan Şahin, aynı dönemde TiyatroMUZ Tiyatro Ekibi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Tam burslu olarak Bilkent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almış ve 2017 yılında bölüm birincisi olarak mezun olmuştur.

Oyunculuğun yanı sıra, Bilkent Çocuk Tiyatrosu'nda Program Koordinatörlüğü görevini üstlenmiş ve Milliyet Kitap'ta kitap tanıtımları üzerine yazılar kaleme almıştır.

Gülçin Kültür Şahin evli mi, burcu, boyu, kilosu?

Gülçin Kültür Şahin, 2014 yılında Melik Haydar Şahin ile evlenmiştir.

Burcu Terazi olan Gülçin Kültür Şahin'in boyu 1,61 metre ve kilosu 73'tür.