Ramazana sayılı günler kala, ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, twitter hesabından veda ediyorum başlıklı mesajlar paylaştı. Sevenleri tarafından bu sene ramazan programı yapmayacak mı şeklinde yorumlar gelirken gerçek bir süre sonra anlaşıldı. "Dört yılı doldurdum. Yaş itibarıyla da sınıra geldim." diyen Hatipoğlu; güçlü, heyecanlı ve dinamik bir üniversite devrettiğini belirterek yerine atanan isme başarılar diledi.

"DİNİ TEBLİĞİMİZ SON NEFESE KADAR DEVAM EDECEK"

Hatipoğlu açıklamasının devamında ise "Dini tebliğimiz son nefese kadar devam edecek inşallah. Yeter ki Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi