Mustafa Varank Twitter hesabından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin üzerinden bir göndermede bulundu.

Varank, Kılıçdaroğlu'na "Ben bir konuyu merak ediyorum; bu Zoom'dan bağladığınız danışman Jeremy Rifkin'in hala maaşını ödüyor musunuz?" diye sordu.

Avrupa Birliği ve Çin hükümetlerinin yanı sıra eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, Üçüncü Sanayi Devrimi'nin uygulanması konusunda da danışmanlık yapan Jeremy Rifkin, uzaktan bağlantı ile CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı programına bağlanmıştı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ