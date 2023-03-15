7 Mart 1980 tarihinde Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde doğdu, ilköğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşti. 1999 yılında Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü’nü burslu olarak kazandı ve 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere, birçok sanatçıya albüm ve konserlerinde vokallik yaptı.
Sanatçı, 2006 yılında yayınladığı ilk single çalışması “Aşkı Bulamam Ben” ile çıkış yaptı. Ardından 2007 yılının başında ilk stüdyo albümü Maximum‘u yayınladı. Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri’nden, Altın Kelebek Ödülleri’nden ve İstanbul FM Altın Ödülleri’nden “En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı” dalında ödüller aldı.
Diskografi
Maximum (2007)
Şans (2009)
Aşklarım Büyük Benden (2011)
Janti (2016)
Filmografisi
Televizyon dizi ve programları
2008 Avrupa Yakası (Konuk oyuncu)
2011 O Ses Türkiye Jüri
2014 O Ses Çocuklar Jüri
2014 Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri
2018 Jet Sosyete (Konuk oyuncu)
İnternet dizi ve filmleri
2022- Zeytin Ağacı
Sinema
2014 Hadi İnşallah
2015 Kardeşim Benim
2016 Dönerse Senindir
Ödüller
2007 Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Çıkış Yapan Solist
2007 İstanbul FM Altın Ödülleri / En İyi Çıkış Yapan Sanatçı (Erkek)
2007 Kral TV Video Müzik Ödülleri / En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı
2009 4. Jetix Çocuk Ödülleri / En Sevilen Erkek Şarkıcı
2009 İstanbul FM Altın Ödülleri / En İyi Erkek Sanatçı Albümü
2010 Pal FM Müzik Ödülleri / En İyi Erkek Sanatçı
2011 4. Aslan Max Ödülleri / En Sevilen Erkek Şarkıcı
2012 Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solist
2012 Elle Stil Ödülleri / Yılın Erkek Müzik Starı
2012 EN Ödülleri / En İyi Pop Erkek Sanatçı
2012 Gerçek Pop Ödülleri / En İyi Erkek Sanatçı
2012 Kral Müzik Ödülleri / En İyi Erkek Sanatçı
2012 Galatasaray Üniversitesi Ödülleri / En İyi Erkek Pop Şarkıcı
2012 MGD 18.Altın Objektif Ödülleri / Yılın Erkek Yorumcusu
2012 World Consumer Academy Ödülleri / En İyi Pop Erkek Sanatçı
2012 Yılın En Has’ları Ödülleri / En Has Albüm Aşklarım Büyük Benden
2013 1.Lefke Avrupa Üniversitesi Ödülleri / En İyi Erkek Vokal
2013 Haliç Üniversitesi 2013’ün Enleri Ödülleri / Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı
2014 Ege Üniversitesi 3.Medya Ödülleri / En İyi Erkek Sanatçı
2014 41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solisti
2015 Ege Üniversitesi 4.Medya Ödülleri / En İyi Erkek Sanatçı
2015 Ege Üniversitesi 4.Medya Ödülleri / En İyi Cover Elmanın Yarısı
2015 Galatasaray Üniversitesi Ödülleri / En İyi Erkek Pop Şarkıcı
2015 6.İMK Sosyal Medya Ödülleri / En İyi Erkek Şarkıcı
2016 11.Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri / Yılın En İyi Erkek Sanatçısı
2016 İstanbul Aydın Üniversitesi 12.İletişim Ödülleri / Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu
2016 DAF BAMA Müzik Ödülleri / Türk Pop Müziği En İyi Erkek Sanatçısı
2016 43. Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solist
2016 7.İMK Sosyal Medya Ödülleri / En İyi Erkek Şarkıcı
2017 1.Müzikonair Ödülleri / En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı
2017 24.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri / Yılın En Başarılı Albümü / Janti
2017 1.Türkiye Çocuk Ödülleri / En İyi Şarkı / Adını Bilen Yazsın