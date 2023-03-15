7 Mart 1980 tarihinde Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde doğdu, ilköğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşti. 1999 yılında Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü’nü burslu olarak kazandı ve 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere, birçok sanatçıya albüm ve konserlerinde vokallik yaptı.

Sanatçı, 2006 yılında yayınladığı ilk single çalışması “Aşkı Bulamam Ben” ile çıkış yaptı. Ardından 2007 yılının başında ilk stüdyo albümü Maximum‘u yayınladı. Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri’nden, Altın Kelebek Ödülleri’nden ve İstanbul FM Altın Ödülleri’nden “En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı” dalında ödüller aldı.

Diskografi

Maximum (2007)

Şans (2009)

Aşklarım Büyük Benden (2011)

Janti (2016)

Filmografisi

Televizyon dizi ve programları

2008 Avrupa Yakası (Konuk oyuncu)

2011 O Ses Türkiye Jüri

2014 O Ses Çocuklar Jüri

2014 Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri

2018 Jet Sosyete (Konuk oyuncu)

İnternet dizi ve filmleri

2022- Zeytin Ağacı

Sinema

2014 Hadi İnşallah

2015 Kardeşim Benim

2016 Dönerse Senindir

Ödüller

2007 Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Çıkış Yapan Solist

2007 İstanbul FM Altın Ödülleri / En İyi Çıkış Yapan Sanatçı (Erkek)

2007 Kral TV Video Müzik Ödülleri / En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2009 4. Jetix Çocuk Ödülleri / En Sevilen Erkek Şarkıcı

2009 İstanbul FM Altın Ödülleri / En İyi Erkek Sanatçı Albümü

2010 Pal FM Müzik Ödülleri / En İyi Erkek Sanatçı

2011 4. Aslan Max Ödülleri / En Sevilen Erkek Şarkıcı

2012 Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solist

2012 Elle Stil Ödülleri / Yılın Erkek Müzik Starı

2012 EN Ödülleri / En İyi Pop Erkek Sanatçı

2012 Gerçek Pop Ödülleri / En İyi Erkek Sanatçı

2012 Kral Müzik Ödülleri / En İyi Erkek Sanatçı

2012 Galatasaray Üniversitesi Ödülleri / En İyi Erkek Pop Şarkıcı

2012 MGD 18.Altın Objektif Ödülleri / Yılın Erkek Yorumcusu

2012 World Consumer Academy Ödülleri / En İyi Pop Erkek Sanatçı

2012 Yılın En Has’ları Ödülleri / En Has Albüm Aşklarım Büyük Benden

2013 1.Lefke Avrupa Üniversitesi Ödülleri / En İyi Erkek Vokal

2013 Haliç Üniversitesi 2013’ün Enleri Ödülleri / Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı

2014 Ege Üniversitesi 3.Medya Ödülleri / En İyi Erkek Sanatçı

2014 41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solisti

2015 Ege Üniversitesi 4.Medya Ödülleri / En İyi Erkek Sanatçı

2015 Ege Üniversitesi 4.Medya Ödülleri / En İyi Cover Elmanın Yarısı

2015 Galatasaray Üniversitesi Ödülleri / En İyi Erkek Pop Şarkıcı

2015 6.İMK Sosyal Medya Ödülleri / En İyi Erkek Şarkıcı

2016 11.Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri / Yılın En İyi Erkek Sanatçısı

2016 İstanbul Aydın Üniversitesi 12.İletişim Ödülleri / Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu

2016 DAF BAMA Müzik Ödülleri / Türk Pop Müziği En İyi Erkek Sanatçısı

2016 43. Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solist

2016 7.İMK Sosyal Medya Ödülleri / En İyi Erkek Şarkıcı

2017 1.Müzikonair Ödülleri / En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı

2017 24.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri / Yılın En Başarılı Albümü / Janti

2017 1.Türkiye Çocuk Ödülleri / En İyi Şarkı / Adını Bilen Yazsın

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