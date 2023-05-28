MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanması sonrası ilk değerlendirmeyi yaparak, "Aziz milletimiz demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Türk milleti bugün tarih yazmış, kutlu varlığına, müstakbel geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. Türk demokrasisi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte katılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına işaret etmiştir. Türkiye’nin demokrasi standartlarında yüksek seviyeye ulaşması ve dünya çapında mukayese üstünlük kazandığı çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır. Aziz milletimiz demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir.

Çok şey değişecek, her şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez."

YENİGÜN HABER MERKEZİ