Mehtap Bayri tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

15 Mart 1977 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde dünyaya geldi. Babası Yaşar Bayri öğretmen olduğu için görevi dolayısı ile orada olduğundan Nusaybin’de doğdu. Aslen Düzce’lidir, Babası Düzce’ye tayin olduktan sonra çocukluğu Düzce’de roman mahallesinde geçti.

Liseyi Vefa Lisesi’nde yatılı olarak okudu. Lise yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duyan Mehtap Bayri, Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanamayınca Düzce Şehir Tiyatrosu’na girdi. Daha sonra sınavı kazanarak Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi ve öğrenimini tamamladı.

Mezun olduktan sonra Gazi Mahallesi’nde iki yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. İstanbul Meydan Sahnesi’nde görev yaptı.2012 yılında Necmi Yapıcı ile birlikte “Benimle Delirir misin” isimli tiyatro oyununda oynadı.

2009 yılında Göksu Evleri’ndeki Akademi Porte Sanat Merkezi’nde drama dersleri verdi ve aynı zamanda müdürlüğünü üstlendi. Asuman Dabak Tiyatrosu’nda görev yaptı. Asuman Dabak Tiyatrosu’nda ‘Şahane Düğün’ adlı tiyatro oyununda oynadı.

Mehtap Bayri bugüne kadar çok sayıda sinema filminde ve dizide oynadı. Deli Yürek ve Ekmek Teknesi dizisindeki rolleri ile izleyicinin beğenisini kazandı. Kalk Gidelim, Oflu Hoca’nın Şifresi, Dudaktan Kalbe, Küçük Kadınlar, Figüran, Gülcemal, Olur İnşaallah gibi saymakla bitmeyecek yapımlarda başarı ile roller üstlendi.

Filmleri ve Dizileri

2022 – Seni Kalbime Sakladım (Türkan, TV Dizisi)

2022 – Adı Sevgi (Şükran Özer, TV Dizisi)

2022 – Hadi Be! (Sinema Filmi)

2022 – Naz Evi (Sevda Dal, Sinema Filmi)

2019 – Hasbihal (Sinema Filmi)

2018 – Milyonluk Kuş (Sinema Filmi)

2017-2019 – Kalk Gidelim (Sevda Dal) (TV Dizisi)

2017 – Her Şey Mümkün (Nurhan) (Sinema Filmi)

2017 – Aşka Racon Sökmez (Dürdane) (Sinema Filmi)

2016 – Oflu Hoca’nın Şifresi 2 (Meryem) (Sinema Filmi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Ayşen Akça) (TV Dizisi)

2015 – Uzaklarda Arama (Neriman) (Sinema Filmi)

2015 – Olur İnşallah (Şerife) (Sinema Filmi)

2014 – Oflu Hoca’nın Şifresi (Meryem) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Kertenkele (Tülin) (TV Dizisi)

2014 – Gülcemal (Gülnaz) (Sinema Filmi)

2014 – Figüran (Pelin Şafak Teyze) (Sinema Filmi)

2014 – Analı Oğullu (Afet Fettan) (TV Dizisi)

2013 – Gönül Hırsızı (Gönül) (TV Dizisi)

2012 – Mevsim Çiçek Açtı (Esra) (Sinema Filmi)

2012 – Evlerden Biri (Leman) (TV Dizisi)

2010 – Şen Yuva (Ajans Mualla) (TV Dizisi)

2010 – Gönül Ferman Dinlemiyor (Ayten) (TV Dizisi)

2010 – Bitmeyen Şarkı (Perihan) (TV Dizisi)

2009 – Kız Kaçıran (Cevriye) (TV Dizisi)

2009 – 2011 – Geniş Aile (Müjgan Kayır) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Küçük Kadınlar (Mihrace ) (TV Dizisi)

2007 – Sana Mecburum (Saadet) (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Nuray) (TV Dizisi)

2007 – 2008 – Dudaktan Kalbe (Afife) (TV Dizisi)

2006 – Candan Öte (Figen Demir) (TV Dizisi)

2004 – Gece 11:45 (Selma) (Sinema Filmi)

2004 – Büyük Yalan (Şükran Vardarlı ) (TV Dizisi)

2004 – 2008 – Büyük Buluşma (Meryem) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 – Ekmek Teknesi (Mehpare) (TV Dizisi)

2001 – Aşkına Eşkıya (Köylü Gelin) (TV Dizisi)

2000 – Şarkıcı (Sinema Filmi)

2000 – Filler ve Çimen (Haber Spikeri) (Sinema Filmi)

1999 – Deli Yürek (Nazlı Miroğlu) (TV Dizisi)

1999 – Beyaz Mantolu Adam (Sinema Filmi)

1998 – Şeytanın Gözyaşları (Hülya) (TV Dizisi)

1997 – Şaban ile Şirin (TV Dizisi)

1997 – Yasemince (TV Dizisi)

1997 – Yalan (Gazeteci) (TV Filmi)

1997 – Hiç Bana Sordun mu? (TV Dizisi)

