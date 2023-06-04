BAKAN ŞİMŞEK: RASYONEL BİR ZEMİNDE ENFLASYONLA MÜCADELE TEMEL POLİTİKAMIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nureddin Nebati'den görevi devraldı ve piyaslara ilk mesajını verdi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Sosyal refahı artıracağız. Bu hedefe ulaşmada şeffaflık, öngörülebilirlik, uluslararası normlara uygunluk temel hedefimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Enflasyonla mücadele temel politikamız olacak.

Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Orta vadede enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi ülkemiz için Hayati önem taşımaktadır. Bugün sayın bakanımızdan devraldığımız bayrağı daha da yukarı çıkarmak için gece gündüz çalışacağız. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız.