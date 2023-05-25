Mehmet Önder Aksakal kimdir? Önder Aksakal kaç yaşında ve nereli? Hangi partiden aday... 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Milletvekili Adayı olan DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal’ın yaşamı merak ediliyor. AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayları dikkat çekti. Peki ama Mehmet Önder Aksakal kimdir? İşte detaylar...

Mehmet Önder Aksakal kimdir?

Mehmet Önder Aksakal, 1960 yılında Antalya'da doğdu. İnşaat mühendisliği alanında sağladığı başarılar ve eğitim hayatındaki çizgisiyle dikkatleri üzerine çeken Aksakal, şehrin yetiştirdiği önemli isimlerden biridir.

Aksakal, eğitim hayatına Karacasu, Geyre Köyü'nde başlamış ve ilk dört sınıfını burada tamamlamıştır. Daha sonra Aydın Gazipaşa İlkokulu'nda eğitimine devam etmiş ve beşinci sınıftan mezun olmuştur. Ortaokul eğitimini İsmet İnönü Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra, lise eğitimine Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nde devam etmiştir.

İnşaat mühendisliği tutkusu ve arzusuyla dolu olan Aksakal, 1976 yılında Konya DMMA İnşaat Mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başlamıştır. Başarılı akademik performansıyla öne çıkan Aksakal, Selçuk Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında edindiği bilgi ve deneyimlerle donanan Aksakal, inşaat sektöründe kendini geliştirme fırsatı bulmuş ve kariyerine sağlam bir temel atmıştır.

Mehmet Önder Aksakal, profesyonel hayatında inşaat mühendisi olarak birçok önemli projede görev almıştır. Yüksek kalite standartlarına uygun yapıların inşası ve güvenliğin sağlanması konusundaki hassasiyetiyle tanınmaktadır. Kendisi, Antalya'nın kentsel dönüşüm projelerinde etkin rol oynamış ve şehirdeki pek çok yapıya imza atmıştır. İnşaat projelerinde liderlik yetenekleri ve teknik bilgisiyle takdir toplayan Aksakal, sektördeki saygın isimler arasında yer almaktadır.

Önder Aksakal nereden milletvekili adayı oldu?

13 Aralık 2015 tarihinde Demokratik Sol Parti'nin 6'ıncı genel başkanı seçildi. Önder Aksakal, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde AK Parti'den aday oldu.

DSP nin açılımı nedir?

Demokratik Sol Parti, 14 Kasım 1985 tarihinde Bülent Ecevit liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "DSP" şeklindedir. Simgesi ak güvercindir. Genel başkanı Önder Aksakal'dır.

