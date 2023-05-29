Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti boşandı. Çift mahkemeye elele geldiler. 27 yıllık evlilik 10 dakikada sona erdi. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan neden boşandı? Mehmet Aslantuğ Arzum Onan kaç sene evli kaldılar?

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti boşandı

27 yıllık evliliklerini bugün tek celsede bitirmeye hazırlanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, el ele duruşmanın yapılacağı Beykoz'daki adliyeye gitti. 27 yıldır önce nikah masasına oturan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ boşanma kararı aldı. Bugün duruşması görülen çift, Beykoz'daki adliyeye de birlikte geldi. Her fırsatta barışarak ayrıldıklarını ve dostluklarının devam edeceğini söyleyen ikili, el ele adliyeye de geldi.

Adliyeye girerken görüntülenen çiftlerden Arzum Onan, "Arkadaşlarım bu çok hassas bir konu. Böyle konuşmak mümkün mü?" Sonra Aslantuğ, sakin ol dedi. İki kişi el ele adliyeye girdi.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti neden boşandı?

Mehmet Aslantuğ'dan duygusal istismara uğradığı gerekçesiyle boşandığı öne sürülen Arzum Onan, 6 Mayıs'ta Instagram hesabından eşinin fotoğrafını paylaşarak 29 Mayıs'ta boşanacaklarını açıklamıştı. Haklarındaki psikolojik taciz iddialarını reddeden Onan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Anlıyorum, bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları için, neredeyse tüm hayatımı Mehmet'i, tutarlı, saygılı, duyarlı Mehmet'i son derece çirkin bir yalanla tanımakla geçirdim" İçinde bulunduğu siyasi mücadele üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Ancak ben bunu çok yumuşak bir üslupla anlatmaya çalıştım.”

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan kaç sene evli kaldılar?

İkili tam 27 sene evli kaldılar.

Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mahallesinde dünyaya gelen Mehmet Aslantuğ, 61 yaşındadır. Çerkes kökenli çiftçi bir ailenin çocuğudur. İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamlamıştır.1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak eğitimini yarıda bıraktı. 1993 yılında Detay Film'i kurdu. 1997 yılında Sıcak Saatler dizisinde Sedat Yalçın karakterini canlandırdı. Bir İstanbul Masalı dizisindeki Selim Arhan karakteri ile büyük bir popülerlik kazandı.