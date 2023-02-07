Maltepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 30 kişilik arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremle ilgili arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Hatay’a gitti. AFAD tarafından Hatay’daki çalışmalara katılmasına karar verilen ekipler, olay yerine varır varmaz çalışmalarına başladı. Depremin en yıkıcı etkisini gösterdiği Odabaşı Mahallesi’ndeki çöken evlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ile birlikte ekipler, 10’dan fazla kişiyi enkazın altından canlı olarak çıkardı. 1 ambulans ve 1 arama kurtarma aracıyla bölgede olan ekipler, yaralı vatandaşlara da ambulans desteği verdi.

10’DAN FAZLA KİŞİYİ ENKAZDAN KURTARDILAR

Başkan Ali Kılıç, ekipleri bölgede ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve hizmetlerinden ötürü ekiplere teşekkürlerini iletti. Ali Kılıç, “Çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. 10 ilimizde depremden hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet diliyorum. Enkazda kurtarılmayı bekleyen ve yaralı kurtulanlara acil şifalar diliyorum. Biz Hatay’a geldik. Kent yerle bir. Koordinasyon tam olarak hala sağlanamamış. Yüzlerce çökmüş bina var. İnsanlar kendi dar olanakları ile enkaz altındaki akrabalarını arıyorlar” diye konuştu.

Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin bölgeye ilk hareket eden ekiplerden biri olduğuna vurgu yapan Kılıç, “Arama kurtarma ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. 2 günde 10’dan fazla kişiyi canlı kurtardılar. Bu zorlu şartlarda, koordinasyon sıkıntılarının yaşandığı bir ortamda büyük işlere imza atıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyorum” dedi.

7 TIR YARDIM HATAY’A ULAŞTI

Maltepe Belediyesi’nin depremin hemen ardından başlattığı yardım seferberliğine binlerce kişi destek verdi. İlk gün sabaha kadar yüzlerce vatandaş insan zinciri oluşturarak yola çıkardığı 7 yardım tırı Hatay’a ulaştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yardımları dağıtmaya başladıklarını belirten Başkan Ali Kılıç, “Çağrımıza destek veren tüm Maltepelilere teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir çaba gösterdiler ve bir günde 7 tır dolusu malzemeyi deprem bölgesine ulaştırdık” dedi.