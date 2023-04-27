Kuveyt Türk, kredi kartıyla alkol ürünleri almaya izin vermiyor

Bir sosyal medya kullanıcısının, alkollü mekanda Kuveyt Türk kartı ile ödeme yapamadığı için hesabını kapatacağını duyurması üzerine, Kuveyt Türk'ün şans oyunu, domuz ve alkol ürünleri alımlarına izin vermediği ortaya çıktı.

Yetkililer, söz konusu sınırlandırmanın kart sözleşmelerindeki maddelerde de yazdığını belirtti.

Bir turizmci 2 yıl önce paylaştığı bir mesajda şunları söylemişti:

N"edenini sorduk. İşte burası çok ilginç verdikleri cevap; " Siz acente olarak dört ve beş yıldızlı otellere rezervasyon yapıyorsunuz bu otellerde alkol satışı var o yüzden post cihazını iptal ettik" dediler.

Bunun üzerine ne söylenir bilemedim bu bankayla çalışan arkadaşlarımız varsa onların başına gelebilir."