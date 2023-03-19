Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 18 Mart mesajında, ”Çanakkale ülkemizin bağımsızlık , kurtuluş mücadelesidir! Büyük bir yokluk ve zorluk içerisinde, milletçe gösterilen birlik ve fedakarlıkla kazanılan Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Çelenk töreni ardından şehit ziyareti

Başkan Çebi ve beraberindeki ilçe protokolü,sabahın erken saatlerinde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ardından Kanarya Mezarlığı’ndaki Şehit Jandarma Komando Erdal Çınar ,kabri başında ziyaret edildi.

Öğrenciler, hazırladıkları etkinliklerle duygulandırdı

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği şehitleri anma programı Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Şef Erdal Şahin yönetiminde performans sergileyen Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi’nin Çocuk Korosu çeşitli türküler seslendirerek, şiirler okudu. Programa, öğrenciler ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Çanakkale Zaferi’nin, özellikle genç nesillere anlatılması amacıyla düzenlenen programda öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyunları ise katılımcıları derinden etkiledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ