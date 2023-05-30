Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) Mayıs Ayı Olağan Meclis toplantısı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirildi.

Önemli bir seçimin geride kaldığını dile getiren Bakan Akar, “Türkiye’nin Seçim Ahlakı ile söylemlerde bulunanlara milletimiz en ağır ve kesin cevabı demokrasi kültürü ile verdi.” diye konuştu. İş dünyası olarak hep istikrardan yana olduklarını ifade eden Başkan Ömer Gülsoy’da “Bizim şiarımız; daima milli üretim, daima özgür ticaret, daima daha çok ihracat ve istihdam ile daima güçlü Türkiye’dir. Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomisini daha üst noktalara çıkarmak için iş dünyası olarak canla başla çalışacağız. ” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuk olarak katıldığı toplantıya; Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Şenol Esmer, Abdullah Kalkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Ak Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri, Meclis Başkanlık Divan üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, iş dünyası temsilcileri ve Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından görüşülen gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi.

“TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME GİRDİ”

KTO Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Ömer Gülsoy, 570 yıl önce bugün İstanbul'un fethi ile dünya tarihinin akışının değiştiğini, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimiyle de Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerini değerlendiren Başkan Gülsoy, “Hiçbir olumsuzluk yaşanmadan, şölen havasında bize yakışan, demokrasiye olan inançla, uhulet ve suhulet içerisinde milyonlarca vatandaşımızın milli iradeden başka irade tanımamasının sonucu olarak sandık başına gitmesiyle tamamlandı.” dedi.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NDA DEVLER LİGİNDE OLMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Seçimlerdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Gülsoy, Türkiye Yüzyılı'nda devler liginde olmak için, istiklal ve istikbal için 85 milyon olarak sorumluluk duygusuyla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

“İŞ DÜNYASI OLARAK HEP İSTİKRARDAN YANA OLDUK”

Yeni kabine hızlı şekilde kurulduktan sonra sorunların çözüleceğine inandıklarını belirten Gülsoy, "İş dünyası olarak biz de şehrimizi ve ülkemizi daha ileriye taşımak için birlik, beraberlik içinde tam bağımsız Türkiye için çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile yapılan ve yapımı devam eden vizyon projelerin ülkemizin kalkınmasına artarak katkı vereceğine, yerli ve millilik oranımızdaki artışla terörden arınacağımıza, Mavi Vatan'daki haklarımızın korunacağına inanıyoruz. Bizler her daim devletimizin yanındayız. Bizim şiarımız, daima milli üretim, daima özgür ticaret, daima daha çok ihracat ve istihdam ile daima güçlü Türkiye'dir. İş dünyası olarak hep istikrardan yana olduk" dedi.

“BAE İŞ GEZİMİZ GAYET OLUMLU GEÇTİ”

Birleşik Arap Emirlikleri düzenledikleri iş gezisi hakkında da bilgiler veren Gülsoy, “Bu iş gezimizi şehrimizin Birleşik Arap Emirlikleri ile ihracatını, ticari ilişkilerini nasıl artırabiliriz, şehrimize nasıl katkı sağlayabiliriz amacıyla gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde gayet olumlu geçti. Karşılıklı ziyaretle fikir alışverişinde bulunduk. Dubai’de görüştüğümüz iş insanlarını ve yatırımcıları şehrimize davet ettik. Orada gördüm ki Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize karşı müthiş bir muhabbetleri var. Bir kez daha ülkemle gurur duydum.” İfadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZ SEÇİM AHLAKI İLE İLGİLİ SÖYLEMLERE DEMOKRASİ KÜLTÜRÜYLE EN AĞIR VE KESİN CEVABI VERDİ”

Mayıs Ayı Meclis Toplantısın onur konuğu olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’da seçim öncesinde Türkiye'nin seçim ahlakı, kültürü, alışkanlığıyla ilgili içeriden ve dışarıdan bazı söylemlerin ve yazışmaların olduğuna dikkat çekti. Akar, “Milletimiz her zaman olduğu gibi asaletiyle, nezaketiyle ve demokrasi kültürü ile onlara en ağır ve en kesin cevabı verdiler. 85 milyonluk bir ülkeyiz ve gayet övünebileceğimiz bir seçim süreci yaşadık. Bunun birincisinde parlamentomuz yasama teşekkül etti, ikincisinde de icra olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimi gerçekleşti. Bunlarla birlikte önümüzdeki dönem için yönetim bakımından yapılması gereken ne varsa hepsiyle alakalı seçim bölümü tamamlandı.” diye konuştu.

“SORUNLARI BİZ ÇÖZECEĞİZ”

Milletin görevini yaptığını dile getiren Akar, “Sorunları biz çözeceğiz. Bu inançla, birliktelikle, güvenle, istikrarla önümüzde artık bir engel yok. Engelleri çözmek de inşallah bizlere kısmet olur.” dedi. Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Konuşmaların ardından KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a plaket taktim edildi.