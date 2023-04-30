TEKNOFEST 2023 kapsamında sergilenen ve Selçuk Bayraktar'ın "2024 yılında seri üretime geçecek" dediği Kızılelma, dünya basınında geniş yer buldu. Avrupa ve Arap medyasında özellikle Bayraktar TB2 ve yeni tanıtılan Kemankeş'ten bahsedildi. Al Jazeera, Ukrayna savaşındaki TB2'lerin başarısından ötürü Baykar şirketinin adının sıkça anıldığını belirtti ve önümüzdeki yıl üretimine başlanacak Kızılelma'ya dikkat çekti. Euronews ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in TEKNOFEST'te Kızılelma'yı incelediğini aktardı.

Kızılelma'nın Teknolojik İnovasyonu ve Gelecek Vaadi, Uluslararası Basında Övgü Aldı

Kızılelma'nın TEKNOFEST 2023'te sergilenmesi ve Selçuk Bayraktar'ın 2024 yılında seri üretime geçileceğine dair açıklaması, dünya basınında olumlu yankılar uyandırmaya devam ediyor. Kızılelma'nın sunduğu teknolojik inovasyon ve savaş havacılığı için yeni bir gelecek vaadi, uluslararası medyada övgü alıyor.

Kızılelma'nın dünya çapında insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları piyasasına Türkiye'nin daha da güçlü bir şekilde giriş yapmasına olanak sağlayacağına değindi. Haberde, Kızılelma'nın potansiyel olarak insansız hava aracı teknolojisinin sınırlarını zorlayarak yeni ufuklara taşıyacağı ifade edildi.

Kızılelma'nın Türkiye'nin savunma sanayisine büyük bir katkı sağlayacağına ve bu sayede Türkiye'nin bölgesel güç dengelerinde daha etkin bir rol oynayabileceğine işaret etti. Ayrıca, Kızılelma'nın Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı ihracat gelirlerini artırmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

Kızılelma, dünya basınında övgü alan bir başarı öyküsü olarak yer alırken, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisindeki başarısı ve gelecekte daha da büyük atılımlar yapabilecek potansiyeli, uluslararası medyada dikkat çeken bir konu olarak ön plana çıkıyor.