Survivor Pınar kimdir, nereli, kaç yaşında? Pınar Saka ne zaman yarıştı?

Survivor 2024 kadrosunda yer alacağı kesinleşen isimlerden biri de Pınar Saka oldu. Milli Atlet Pınar Saka, Survivor 2024 Kırmızı Takım kadrosunda yer alacak.

Survivor Pınar Saka, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Nebraska Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Pazarlama Bölümü'nde tamamlayan Pınar Saka, Boğaziçi Üniversitesi'nde Yüksek Lisansını yaptı. Amerika'da 2009 yılında NCAA tarafından yılın atleti seçilen Pınar Saka, kısa mesafe koşucusudur. Tv8'de yayınlanan sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstelendiği Survivor 2017’de yer alan Pınar Saka, 100m, 200m ve 400m kategorisinde yarışmış, 2005 Akdeniz Oyunları'nda 400m ve 4x400m bayrak kategorisinde ülkemizi temsil ederek bronz madalyanın sahibi olmuştur.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Pınar Saka 2017 yılında Survivor'a katıldı. Başarılı bir grafik çizen Saka, yarışmaya erken veda etti. Hayalinin Kıbrıs'taki büyük finale çıkıp şampiyon olmak olduğunu söyleyen Pınar Saka, evli ve bir çocuk annesi.