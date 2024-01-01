Survivor yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Damla Can, "All Star" sezonuyla gündeme geldi. Mavi takımda mücadele edecek olan Damla Can'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Survivor All Star 2024 yarışmacısı Damla Can kimdir?

Survivor'ın 2016-2018 sezonlarında mücadele eden Damla Can 1990 yılında dünyaya geldi. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.

Performansıyla adından söz ettiren yarışmacı, Survivor Panoroma'da yorumculuk yaptı. Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenen Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.