Murat Kurum Kimdir? Murat Kurum Nereli? Murat Kurum Evli mi? İşte Murat Kurum'un Kariyeri. AK Parti İstanbul seçimleri için Eski Bakan Murat Kurum'u aday gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Murat Kurum hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde derledik. İşte Murat Kurum Kimdir? Murat Kurum Nereli? Murat Kurum Evli mi? İşte Murat Kurum'un Kariyeri hakkında bilgiler...

Murat Kurum Kimdir? Murat Kurum Nereli?

Murat Kurum, günümüz Türkiye'sinin önde gelen siyaset ve inşaat mühendisliği alanlarında etkin bir isimdir. 7 Mayıs 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğan Kurum, memur bir ailenin çocuğu olarak sakin bir çocukluk geçirmiştir. Eğitimine Konya Gazi İlkokulu'nda başlayan Murat Kurum, daha sonra ailesinin Mardin'e taşınmasıyla eğitimine burada devam etmiştir. İlköğrenimini Ankara Seyranbağları İlkokulu'nda tamamlayan Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi'nde sürdürmüştür. Üniversite hayatına başlarken önce gıda mühendisliği kazanmış, ancak sonrasında kendi isteğiyle inşaat mühendisliği okumak için tekrar sınava girmiştir. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yapmıştır.

Mesleki Kariyeri ve Başarıları

Murat Kurum'un profesyonel kariyeri, 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde şantiyelerde çalışarak başlamıştır. 2005 yılında TOKİ'de Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başlayan Kurum, 2006-2008 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 2009-2018 yılları arasında ise T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ'de Genel Müdür olarak önemli işlere imza atmıştır.

Bakanlık Dönemi ve Projeleri

2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanan Murat Kurum, görevi süresince birçok önemli projeye liderlik etmiştir. TOKİ ile birlikte hazırlanan sosyal konut kampanyaları, doğal afet yaşanan kentlerde afet konutlarının inşası gibi projelerle tanınmıştır. 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede geçici yaşam alanlarının kurulması ve afet konutlarının yapımı gibi önemli adımlar atmıştır. Bakanlık görevi süresince 45 şehir meydanını restore etme, 484 millet bahçesi yapımı gibi çeşitli kentsel projelere de öncülük etmiştir.

Kişisel Yaşamı ve Aile Hayatı

Özel yaşamında, 2000 yılında Şengül Kurum ile evlenen Murat Kurum, 3 çocuğun babasıdır. Aile hayatına büyük önem veren Kurum, iş ve özel yaşam arasında dengeli bir hayat sürdürmektedir.

Sonraki Adımları ve Gelecek Planları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak kariyerine devam eden Murat Kurum, siyaset ve kentsel dönüşüm alanlarında önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.