Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil ile evleniyor!

"Ünlü Türk televizyon sunucusu Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi olarak gündeme gelen Gülseren Ceylan, son dönemlerde merak edilen isimlerden biri haline geldi. Peki, Gülseren Ceylan kimdir ve Mehmet Ali Erbil ile nasıl tanıştılar? İşte bu genç kadının hayatına dair bilmeniz gerekenler.

Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi Gülseren Ceylan kimdir?

Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi Gülseren Ceylan, 24 yaşında bir genç kızdır. Almanya’da yaşayan Ceylan, sosyal medya üzerinden Erbil ile tanışmış ve aşık olmuştur. Erbil, kendisinden 42 yaş küçük olan Ceylan’a evlenme teklif etmiş ve Ceylan da kabul etmiştir. Ceylan’ın hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Instagram hesabı “@gulscey” olarak bilinmektedir.

Gülseren Ceylan nereli?

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi olduğu iddia edilen 24 yaşındaki bir kadındır. Gülseren Ceylan’ın hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak haberlere göre, Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya üzerinden tanışmış ve yaklaşık 5 aydır birlikte olmaktadırlar. Gülseren Ceylan’ın nereli olduğu ise net olarak bilinmemektedir ancak almanyalı olduğu tahmin edilmektedir.