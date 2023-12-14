Ece Güner kimdir? Ece Güner Nereli? Avukat Ece Güner'in Biyografisi

Ece Güner kimdir? Avukat Ece Güner'in biyografisi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Ece Güner'in biyografisi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Ece Güner kimdir? Ece Güner nereli? Ece Güner hakkındaki tüm detayları haberimiz içeriğinde bulacaksınız...

Ece Güner kimdir? Ece Güner Nereli?

Türkiye ve uluslararası arenada saygı duyulan bir avukat olan Ece Güner'in hayat hikayesi, genç avukat adaylarına ilham veriyor. 1969 yılında Ankara'da doğan Güner, kültürel zenginliklerle dolu bir çocukluk geçirdi. Fransa'nın kalbinde büyüyen Güner, eğitim hayatına da burada devam etti.

Eğitim Yolculuğu ve Akademik Başarılar

Paris'te eğitim alarak hayatına yön veren Güner, 1992 yılında Sorbonne Üniversitesi, yani resmi adıyla Paris II Pantheon-Assas Üniversitesi'nden mezun oldu. Hukuk alanında Fransa'nın en prestijli kurumlarından birinde eğitim alarak, akademik kariyerinde zirveye ulaştı. Ardından Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi'nde denklik eğitimini tamamladı.

Profesyonel Kariyer ve Uzmanlık Alanları

1994 yılı itibariyle İstanbul Barosu'na katılan Güner, kariyerine Türkiye'de devam etti. Özellikle uluslararası hukuk alanında yoğunlaşarak, sınır ötesi birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kamu-özel sektör işbirlikleri ve finansman projeleri gibi alanlarda uzmanlaştı. Bu alanlarda Türkiye'nin en saygın avukatları arasında yerini aldı.

Yazarlık Yönü ve Kişisel İlgi Alanları

2018 yılında "Ülkem İçin Çare" adlı kitabını yayımlayan Güner, yazarlık alanında da kendini gösterdi. Çok dilli bir kişiliğe sahip olan Güner, Fransızca ve İngilizceyi anadili gibi konuşmanın yanı sıra, Almanca bilgisine de sahip. Kişisel yaşamında evli ve çocuk sahibi olan Güner, İstanbul'da yaşamaktadır.