CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınladığı yeni videoda kredi kartı borcu olanlara seslendi. Kılıçdaroğlu videoyu “Kredi kartı borcundan dolayı dara düşen vatandaşlarımız, bu çağrım size… Vatanını seven sandığa gelsin!” notu ile paylaştı.

Kılıçdaroğlu videoda şu ifadelere yer verdi:

"Zor durumda olduğunuzu biliyorum, borçlarınızı ödemekte zorluk çektiğinizi de biliyorum. İcra dairelerindeki dosyaları da biliyorum. İktidara gelir gelmez bireysel kredi kartı borçlarınıza kesin çözüm getireceğiz. Erdoğan’ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş borçlarınızı devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Bankalarla masaya oturacağız ve belli bir kırımla bu borçları üstleneceğiz. Borç altında ezilen vatandaşlarımız için kolaylaştırıcı ödeme kolaylığı sunacağız. Kredi kartı borcunun sadece ana parası tahsil edilecek, bu da 36 ay taksitle. Faizin tamamı silinecek. Böylece halkımız faizin altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak. Borç batağı yüzünden yuvalar dağılmayacak.

Sevgili yurttaşlarım 28 Mayıs artık bir seçimin ötesinde bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkece borç batağına saplanma referandumudur. Vatanını seven, yarınını düşünen sandığa gelsin."

YENİGÜN HABER MERKEZİ