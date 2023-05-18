Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) tartışmalı seçim süreci sonrasında görevden alınan Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in yerine Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik getirildi.

Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs seçimlerinin ardından görevden alınmıştı.

Adıgüzel, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" açıklamasını yaptı.

Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum. pic.twitter.com/GebfWAfgmi Bingöl’de fabrika gibi okul May 15, 2023



DEVRİM BARIŞ ÇELİK KİMDİR?

Devrim Barış Çelik, 1978 yılında devlet memuru bir ailenin çocuğu olarak Kayseri'de doğdu.

Devrim Barış Çelik, Aydın Nazilli’de başlayan ilköğretimini ailesinin tayini nedeniyle İzmir Balçova Orhangazi İlkokulu’nda tamamladı. Balçova Lisesi’nin orta kısmından sonra İzmir Selma Yiğitalp Lisesi’ni bitirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyasal Davranış Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayarak, bilim uzmanı oldu. Hâlen aynı bilim dalında doktora tez çalışmasını yürütmektedir.

Devrim Barış Çelik, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı, Mahallî İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı’nda da yüksek lisansa devam etti.

Üniversite yıllarından itibaren pazar, piyasa ve kamuoyu araştırmaları yapan kuruluşlarda ve araştırma merkezlerinde çalışmıştır. Seçim coğrafyası, sosyal-siyasal araştırmalar, seçmen davranışı, siyasal iletişim, seçim hukuku akademik ilgi alanları olup; bu konularda çok sayıda makale ve araştırma raporu yazmıştır. Ayrıca, üniversitelerde siyaset bilimi, siyaset psikolojisi ve siyasal davranış alanında dersler vermiştir.

Seçim coğrafyası, sosyal ve siyasal araştırmalar ile veri analizi alanında danışmanlık yapmakta olup; turizm, gıda, reklam, sağlık ve inşaat alanında faaliyet gösteren şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği ile icra kurulu üyelikleri yapmıştır.

İzmir Artvinliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ARTVİN DER) yönetim kurulu başkanlığı ve Ege Karadenizliler Federasyonu (EKAF) başkanlar kurulu üyeliği, İzmir Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) üyesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesidir.