CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 76.Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülü alan Merve Dizdar'ı tebrik ederek "Bugün hep birlikte demokrasiyi armağan edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:

"Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar'ı yürekten kutluyorum. "Türkiye'de hakettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara" bugün hep birlikte demokrasiyi armağan edeceğiz."

YENİGÜN HABER MERKEZİ