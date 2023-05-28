Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gümüşova kesiminde her akşam 21.00-07.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar esnasında trafik, diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerindeki hendek yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sol şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Söke-Aydın Kuzey kavşakları kesimi 88-89. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları mevkileri 1-2. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Adana istikametinde şerit aktarımı yapılırken, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayazı-Elmalıdere yolunun 20-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Merzifon-Havza yolunun 57-61. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-49. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu 1 ve Tirebolu 2 tünellerindeki elektrik sistemi bakım-onarım çalışması dolayısıyla trafik, kısa sürelerle durdurularak, tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-9. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten ve iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 19-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. (AA)