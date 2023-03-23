Soluksuz bir fransız komedisi ''oscar şehir tiyatrolarında

Merve Kavakcı neden görevden alındı? Merve Kavakçı Kimdir, Kaç yaşında ve nerelidir?

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş 'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.