Sakarya Milli Görüş ve Kadim Dostlar Platformu Başkanı Önder Karan ve platform üyeleri, Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri toplantıda buluştu.

14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamasının yapıldığı toplantıya; Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı, AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Ali İnci FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir, AK Parti Sakarya eski Milletvekili, 23. Dönem Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Hasan Ali Çelik, AK Parti Sakarya eski Milletvekili Recep yıldırım, Refah Partisi eski Milletvekili Nezir Aydın, Serdivan eski Belediye Başkanı Şükrü Kiracıoğlu, Sinanoğlu eski Belediye Başkanı Bilal Batman, Erenler eski Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Söğütlü eski Belediye Başkanı Hüseyin genç, Karasu eski Belediye Başkanı Ahmet Genç ile eski milli görüşçüler katıldı.

“Kazanımlarımıza sahip çıkmalıyız”

Toplantının açılış konuşmasını ev sahibi sıfatıyla gerçekleştiren Sakarya Milli Görüş ve Kadim Dostlar Platformu Başkanı Önder Karan; “Gönlü buruk ve dargın olanlar kucaklaşmalı ve helalleşmelidir. Gençlerimize ulaşılmalı ve onları uyarılmalıyız. Kazanımlarımıza sahip çıkmalı ve korumalıyız. Üst yöneticiler gönüllerini açmalı, telefonlarını açık tutmalı, dostlar aranmalı ve selam verilmeli. Çokça tövbe ve istiğfarlar edilmeli. Kendimize gelmeliyiz. Yaradılış gayemizi bir daha düşünmeliyiz. Herkes 2023’e odaklanmalı. Gece gündüz koşturmalı ve gidilmedik kimse kalmamalı.” dedi.

Milli Selamet Partisi; Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti'de il başkanlığı, yönetim kurulu ve kurucu üyelerinin yanı sıra eski Sakarya milletvekilleri ve Millî Gençlik Vakfı'nın Kurucularının da toplantıya katıldığını belirten Karan, "Gür bir sesle Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdik" ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan Kadim Dostlar Platformu kurucularından Yakup Sucuoğlu ise "AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldık" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ