İzmir'in Narlıdere ilçesinde meydana gelen yangın sonrası, Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu Folkart Sitesi'nde kullanılmaz hale geldi. Zaman zaman patlama seslerinin geldiği yangın, İzmir'in bir çok noktasından görüldü.

'YER BULAMADIM, YOKSA BEN DE ORADA OLACAKTIM...'

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, alevlerin geceyi aydınlattığı yangına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Tatlıses, Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum İzmir'e uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin.." dedi.