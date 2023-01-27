Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar suyu temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Çiğli ve Konak ilçelerinde zemin katlardaki dairelerde su baskınları yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yağmur sularını tahliye etmeye başladı.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.