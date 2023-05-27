İstanbu ilçelerinde kiki kiraları, değer değişimini ve bütçesi kapsamında kaç metrekare konut kiralayabileceği sorusu da bu yöntemle yanıt buluyor.

İstanbul’da Mart 2023 sonu itibarıyla ortalama konut kiraları bir önceki aya göre %11, bir önceki yıla göre ise %141 artarak 13 bin 75 TL oldu. İstanbul’un ilçelerini mercek altına alan Endeksa, 10 bin TL’ye hangi ilçeden kaç metrekare konut kiralanabileceğini araştırdı. Buna göre İstanbul’da 10 bin TL’ye Avcılar’da 119 m2, Üsküdar’da 76 m2, Şişli’de 55 m2 konut kiralamak mümkün.

Endeksa’ya göre, İstanbul’da en pahalı kira Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde. Çatalca, Arnavutköy ve Silivri görece daha ucuz ilçeler.