Göreve başlayan İstanbul Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah mahcup etmesin, Allah pişman etmesin, Allah fitne ile karşılaştırmasın." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Gül Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Allah mahcup etmesin, Allah pişman etmesin, Allah fitne ile karşılaştırmasın… İstanbul’un manevi sahiplerinden Eyüp Sultan Hazretleriyle Fatih Sultan Mehmet hazretlerinin kabrini ziyaret edip İstanbul Valiliğindeki görevimize başladık."Kaynak: HABER MERKEZİ