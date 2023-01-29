İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Karne alma heyecanından sonra rahat bir nefes almayı hak eden çocukları unutmayan İBB, yarıyıl tatili boyunca ‘Karne Şenliği’ düzenliyor.

Esenler Prof. R. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılarak, onların mutluluğunu paylaştı. Çocuklar ile ebeveynlerin; çeşitli oyunlar, müzik ve dans gösterileri, atölyeler ve tiyatro oyunlarıyla doyasıya eğlendi. Miniklerin oyunlarına katılarak onların mutluluğunu paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu’nun sevinci de görülmeye değerdi.

İMAMOĞLU: “TÜM DÜNYA ÇOCUKLARI MUTLU OLSUN İSTİYORUZ”

Kültür merkezini dolduran çocuklar ile anne babaların yoğun ilgi gösterdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, minikler ve ebeveynleri ile uzun sohbetler etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Basın mensuplarına duygularını paylaşan İmamoğlu, “Çocuklar geleceğimiz, eğlenecekler, çalışacaklar. Güzel günlerde onlarla buluşacağız inşallah. Onların mutlu olmasını çok istiyorum. Çocukların mutlu olduğu şehirler mutlu şehirlerdir. Çocukların mutlu olduğu ülkeler de mutlu ülkelerdir. Bu etkinliğe katılarak ben de onların mutluluğunu yaşamak, hissetmek istedim. Bütün dünya çocukları mutlu olsun istiyoruz” diye konuştu.

MÜZİK DANS VE TİYATRO ÇOŞTURUYOR

İBB’nin farklı ilçelerdeki 13 kültür merkezinde, 67 etkinliği çocuklara ücretsiz olarak ulaştırdığı şenlik, sömestr tatili boyunca devam edecek. Tüm İstanbulluların, özellikle miniklerin davetli olduğu şenliklerde; müzik, dans, tiyatro ve atölyeleri yer alıyor.

Çocuklar için özenle hazırlanan “Karne Şenliği” kapsamında, “Sihirli Çiçek”, Kedilerin Kaybolma Mevsimi”, Küçük Deniz Kızı”, Ağustos Böceği ile Karınca”, “Canım Kardeşim Benim Uzaylılar Mı Geldi?”, “Karagöz Ağaç Bekçisi” gibi tiyatro oyunları oynanacak. Aynı zamanda İBB Orkestraları “Film Müzikleri” ve “Neşeli Günler” konserleri veriliyor.

ATÖLYELERLERDE KEYİFLİ ZAMANLAR

Tüm bunların yanı sıra atölye çalışmalarıyla; ‘Süper kahramanlar nasıl çizilir? Atölyeleriyle becerilerine beceri katılıyor. Çakmaktaşlar ve taş devri makinaları, resim, kolaj, stop motion, yaratıcı drama, yaratıcı dans, kar küresi yapımı, yapay zeka ile fotoğraf geliştirme gibi çocukların hayal dünyasını daha da zenginleştiren etkinlikler sunuyor. İBB kültür merkezlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen “Karne Şenliği” programına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden de ulaşılabiliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ