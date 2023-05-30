Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları ile buluşan Akademisyen, Tarih Profesörü ve araştırmacı yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, kurumun düzenlediği ‘Sağlıklı Buluşmalar’ etkinliğinde bu yıl 570. si kutlanan İstanbul’un fethinin Türk tarihindeki yerine ve önemine değindi.

Tarihin bir bilim değil, kompozisyon olduğunu ve bunun bilimin de üstünde olduğunu söyleyen ünlü Tarih profesörü tıp fakültesi öğrencilerinin sorularını cevapladı.

Türkiye’ye tarihi sevdiren, merak ettiren, Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumu üyesi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, gençlerimizin araştırma ve öğrenmeye yönlenme konusunda eksik kaldığını oysa ki bunun son derece önemli olduğunu ifade etti.

Yazdığı kitaplarla ve kendine has üslubuyla anlattıklarıyla hepimizin gönlüne taht kuran ve ülkemizin tarihine ışık tutan İlber Hoca, söyleşi sonunda uzun süre ayakta alkışlandı ve gençler tarafından gördüğü ilgiden son derece memnun ayrılırken gençleri kırmayıp onlarla da fotoğraf çektirdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ