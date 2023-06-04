İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. 2023 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının ise 50'ye yükseldiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımız koordinesinde, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2023 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 50'ye yükseldi."

YENİGÜN HABER MERKEZİ