İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından, bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde engelli ve yaşlı vatandaşlara ulaşım desteği sağlayacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde rahat bir şekilde oy kullanabilmeleri için sosyal hizmet araçlarımızla ulaşım desteği sağlayacağız.

ALO 153 Çözüm Merkezimiz üzerinden destek talep edebilirsiniz."

YENİGÜN HABER MERKEZİ