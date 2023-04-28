ANTALYA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletin içinde güçlü bir kardeşlik hissi olduğunu belirterek, "Sarıkamış'ta Çanakkale'de, Dumlupınar'da kucak kucağa yatanları kim ayırabilir? Onların torunlarını hiç kimse ayıramaz." dedi.

İmamoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye binası arkasındaki otopark alanında düzenlenen "Halk Buluşması" mitinginde, Millet İttifakı'nın tüm renkleri birleştirdiğini söyledi.

Farklı olduklarını, Türkiye'nin birbirinden farklı insanların ortak yurdu olduğunu belirten İmamoğlu, farklılıklarının güçlerine güç kattığını, farklı olmaktan korkmadıklarını kaydetti.

İmamoğlu, milletin depremzedelere yardıma koşarken birbirinin farklılığına bakmadığını dile getirerek, "Milletin içinde güçlü bir kardeşlik hissi var. Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Dumlupınar'da kucak kucağa yatanları kim ayırabilir? Onların torunlarını hiç kimse ayıramaz." dedi.

İmamoğlu, gençlere seslenerek şöyle konuştu:

"Eğitimde ve sağlıkta büyük atılımlar yapacağız. Bu milletin evlatlarına iş bulacağız. Hiçbir gencimizi, hiçbir gencimizin umudunu yaban ellere yollamayacağız. Esnafın, çiftçinin, işçinin ve memurun, emeklerinin karşılığını aldığı adaletli bir düzen kuracağız."

Alanya için de çok şey yapacaklarını anlatan İmamoğlu, "Antalya-Alanya arası hızlı tren ve otoyolu projelerini bilimin ışığında, uzmanların fikirleriyle ama özellikle de Muhittin Böcek dostumla ve sizin kararlarınızla yapacağız." ifadelerini kullandı.

Geniş bir uzlaşmanın ürünü olduklarını aktaran İmamoğlu, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları için oy isteyerek sözlerini tamamladı.