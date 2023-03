1976 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Gökhan, aslen Gaziantepli bir ailenin çocuğu. Babası Ahmet Özoğuz, ikiz kardeşi ise Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz’dur.

15 yaşında gitar çalmaya başlayan sanatçı, ikiz kardeşiyle beraber müziğe merak saldı. Pentagram’ın o dömnemki gitaristi Ümit Yılbar’dan gitar dersleri aldılar. 1987 yılında kurdukları Athena grubunda beraber yer alan Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşler, farklı ve aykırı tarzlarıyla dikkatleri üzerlerine çekti ve Gökhan Özoğuz kimdir her zaman merak edildi.

İlk patlamaları 2001 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası için besteledikler ’12 Dev Adam’ şarkısıyla oldu.

2004 yılında Türkiye adına Eurovision’a katılana kadar 1 tanesi İngilizce olmak üzere 5 albüm çıkardılar. Türkiye’yi temsil etmek için 2004 yılında Eurovision’a katılan grup, For Real şarkısıyla 4’üncü oldu ve bir önceki sene Eurovision’u kazanan Sertap Erener’den sonra Eurovision başarımızı sürdürdü.

Filmografisi

Kendi Yolumda (2022)

Yarışma

O Ses Türkiye (2015-2017) – Jüri

Diskografi

One Last Breath (1993)

Holigan (1998)

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Mehteran Seferi (EP) (2001)

Herşey Yolunda (2002)

US (2004)

Athena (2005)

İT (EP) (2006)

100 Şerefli Yıl (EP) (2007)

Pis (2010)

Altüst (2014)