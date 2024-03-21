  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. MİT'ten Yeni Operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Hesenzade etkisiz hale getirildi

MİT'ten Yeni Operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Hesenzade etkisiz hale getirildi

Yayınlanma:
MİT'ten Yeni Operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Hesenzade etkisiz hale getirildi
MİT'ten Yeni Operasyon! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Yeni Operasyon! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütüne 2016 yılında katılan "Tolhildan Kandil" kod adlı teröristin Kandil kırsalındaki yerini tespit etti.

Terör örgütü elebaşları Cemil Bayık ve Duran Kalkan'la irtibatlı olduğu da belirlenen terörist Hesenzade, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Hesenzade'nin, örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Genel
3 organize suç örgütü çökertildi
3 organize suç örgütü çökertildi
İstanbul ve Çevresinde Büyük Suç Örgütüne Operasyon: 'Çetinler' Çökertildi
İstanbul ve Çevresinde Büyük Suç Örgütüne Operasyon: 'Çetinler' Çökertildi
Türkiye'deki Büyükşehirlerde Seçim Yarışı: Analiz ve Öngörüler
Türkiye'deki Büyükşehirlerde Seçim Yarışı: Analiz ve Öngörüler
İŞKUR Üzerinden Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı: 8 Bin Kişi İçin Kura Tarihi ve Sonuç Bilgisi
İŞKUR Üzerinden Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı: 8 Bin Kişi İçin Kura Tarihi ve Sonuç Bilgisi
İstanbul'daki Elektrik Kesintileri: En Güncel Bilgiler ve Etkilenen Bölgeler
İstanbul'daki Elektrik Kesintileri: En Güncel Bilgiler ve Etkilenen Bölgeler
İstanbul'da da Hissedilen Deprem Korkuttu!
İstanbul'da da Hissedilen Deprem Korkuttu!
Meteoroloji Uyarıyor: Bu Kentlerde Yaşayanlar Dikkat! Yoğun Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyarıyor: Bu Kentlerde Yaşayanlar Dikkat! Yoğun Yağış Bekleniyor