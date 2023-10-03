Beklenen Fırtına Yaklaşıyor: Türkiye'nin Hangi Bölgeleri Etkilenecek?

Ekim geldiğinde sağanak yağışların etkisi pek çok kentte artış gösterdi. Özellikle İstanbul ve Trabzon, bu yağışlardan nasibini aldı. Vatandaşlar, hava durumunu ve yağışların ne zaman sona ereceğini merakla araştırıyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgilendirmesiyle herkesi Perşembe günü için uyardılar.

Eylül Sonrası Hava Durumu Değişiklikleri

Eylül ayının sonlarına doğru, sıcaklık değerlerinde gözle görülür bir düşüş yaşandı. 1 Ekim'den itibaren yağışlar başladı ve tüm Türkiye bu değişimi hissetti. İstanbul başta olmak üzere pek çok bölgede vatandaşlar hava durumuyla ilgili bilgi arayışına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kritik bir uyarıda bulunarak Perşembe günü için acil durum kodunu devreye aldı.

Meteoroloji'den Önemli Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin genelinde yağışlar devam ediyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu

Marmara ve Ege bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrederken, diğer bölgelerde bu değerlerin normallerin altında olması bekleniyor. Rüzgarın genelde kuzeyden esmesi, bazı bölgelerde ise kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağışların Etkileneceği Bölgeler

Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağışların devam edeceği belirtiliyor. Özellikle Giresun, Ordu, Trabzon ve Rize gibi illerde yağışların şiddetini arttırması bekleniyor. Diğer yandan Güneydoğu Anadolu bölgesinde de kuvvetli sağanak yağışlar öngörülüyor.

5 Günlük Hava Tahmini