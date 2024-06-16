Vakıfbank Bayram Kredisi! 9 Ay Ertelemeli, Şimdi Çek Mart 2025'te Öde 125.000 TL Destek Kredisi!

Nakit paraya olan ihtiyaç her geçen gün artarken kamu bankaları bir kere daha ellerini taşın altına koydu ve peş peşe destek kredisi paketlerini açıkladı. Bu paketlerden biri de Vakıfbank tarafından sunuldu. İşte bu cazip kredi teklifinin detayları ve başvuru koşulları...

Vakıfbank'tan Meslek Mensuplarına Özel Kredi Paketleri

Vakıfbank, meslek mensuplarına özel kredi paketlerini duyurdu. Bu paketlerden biri de 9 ay ertelemeli 125.000 TL limitli kredi oldu. Bayram öncesinde başvurusu devam eden bu kredi paketi, nakit paraya sıkışan vatandaşlara büyük bir rahatlık sağladı.

Avukatlar İçin Özel İhtiyaç Kredisi: 9 Ay Ertelemeli Destek

Vakıfbank, avukatlar için özel olarak hazırladığı kredi paketini şu şekilde duyurdu: "Mesleğe yeni başlamış veya en fazla 1 yıldır avukatlık yapan kişiler için gelir belgesi talep edilmeksizin 9 ay ertelemeli 125.000 TL limitli destek kredisi verilecektir. Başvurularda, görev yapılan sürenin teyidi için bağlı olunan Baro'dan alınacak bir yazı yeterli olacaktır."

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Vakıfbank, kredi politikaları kapsamında başvuruları serbestçe değerlendirme hakkına sahiptir. Kampanya süresini ve bu süre boyunca alınacak ücretleri ve faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Başvurular için kefil şartı aranmamakla birlikte, gerekli durumlarda şubeler kefil talep edebilir.

Kredi Kullanım Şartları ve Değişiklik Hakları

Banka, gerekli gördüğü hallerde kredi kullandırım koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri bazlı kredi politikaları kapsamında değişiklikler yapabilir. Müşterinin aylık gelir bilgileri, skorlama ve teminat gibi unsurlar dikkate alınarak, kredinin geri ödeme seçenekleri uygun görülmeyebilir.

Kredi Koşulları ve Geri Ödeme Planı

Bu koşulları yerine getiren kişilere 125.000 TL'ye kadar limitli destek kredisi verilecektir. 12 ay vadeli olarak 125.000 TL kredi çeken kişilerin aylık taksit ödemesi 14.777 TL olarak belirlenmiştir. Kredi başvuruları meslek belgesi ile Vakıfbank şubeleri üzerinden yapılabilecektir.