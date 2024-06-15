TBMM'den Asgari Ücret Ara Zammı İçin Beklenen Açıklama Geldi! Asgari Ücret'in Temmuz Ayı Fiyatı 25 Bin TL Oluyor!

2022 ve 2023 yıllarında seçimlerin etkisiyle asgari ücrete ara zam yapılan hükümet, bu yıl için asgari ücrete zam yapmayacağını duyurdu.

Ekonomi Yönetimi Kararlı: Asgari Ücrete Zam Yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi, 15 Haziran 2024 itibarıyla asgari ücrete ara zam yapmama kararlılığını sürdürüyor. Ekonomik belirsizliklere rağmen, resmi enflasyonun yüksek seviyelerde seyretmesine ve asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasına rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz toplanmadı.

Çalışma Bakanı Açıkladı: Zam Gündemde Değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son açıklamasında asgari ücrete ara zammın gündemlerinde olmadığını belirtti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ise sessizlik içinde gelişmeleri izliyor.

Geçmiş Yıllardan Karşılaştırmalar

2022'de asgari ücrete ara zam 3 Temmuz'da, 2023'te ise 20 Haziran'da ilan edilmişti. Bu yıl ise henüz herhangi bir toplantı gerçekleştirilmedi.

Türk-İş'ten Beklenti: Sesizlik Devam Ediyor

Türk-İş'in verilerine göre, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı ve yaşam maliyetlerinin sürekli arttığı bir ortamda, sendika henüz ara zam talebinde bulunmadı.

Gelecek Senaryolar: Açlık Sınırı ile Asgari Ücret Arasındaki Farklar

Eğer bu yıl asgari ücrete zam yapılmazsa, gelecek yıllarda Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi kadar artış bekleniyor. Bu durumda, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farklar da önemli ölçüde açılacak.