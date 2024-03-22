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1200 jandarma personelinin katılımıyla Narkoçelik-7 operasyonları düzenlendi

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1200 jandarma personelinin katılımıyla Narkoçelik-7 operasyonları düzenlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1200 jandarma personelinin katılımıyla 21 ilde düzenlenen Narkoçelik-7 operasyonlarında 930 kilogram uyuşturucu madde ve 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 161 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1200 jandarma personelinin katılımıyla 21 ilde düzenlenen Narkoçelik-7 operasyonlarında 930 kilogram uyuşturucu madde ve 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 161 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçıları, bunların satışını yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 1200 jandarma personelinin katılımıyla Narkoçelik-7 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Hatay, Gaziantep, Antalya, Ağrı, Van, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Erzincan, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Aksaray, Bingöl ve Samsun'daki operasyonlarda 161 kişinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, ayrıca 930 kilogram uyuşturucu madde ve 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti.

Yerlikaya, ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarına vurgulayarak, operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli Gaziantep, Bursa ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 13 bin 115 uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 28 sokak satıcısı yakalandı. Gürbulak Gümrük Muhafaza KİM ve Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 47 kilogram 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı."

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