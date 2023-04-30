Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye'nin kazandığını ve sistemin siyasi istikrara katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca, Karabük'teki vatandaşlara hitaben, "14 Mayıs'tan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. Yarısına geçeceğiz. Terör bitirmiş, enflasyonu düşürmüş, üretim, yatırım seferberliği ile yükselmiş Türkiye geleceğine hep beraber ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, parlamenter sisteme dönüş isteyen muhalefete tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu’nun tek söylediği parlamenter sisteme geçmek. Parlamenter sitem umutsuzluk, kriz, siyasi anlaşmazlık demektir" şeklinde konuştu. Cumhuriyetin korunmasının önemine değinerek, "Cumhuriyet bedava kazanılmamıştır, iş birlikçi kalpazanlara bırakılmayacaktır. Cumhuriyete düşmanlık cumhura düşmanlıktır" dedi.

Bahçeli, MHP'nin Türkiye'yi lider ülke yapma amacında olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin umutları israf etmediğini belirtti. Bahçeli, "Hedefimiz geçeğin küresel gücü Türkiye'yi inşa etmektir" dedi.

Statüko özlemi çeken muhaliflerin hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin siyasi istikrarı kurumsallaştırdığını ve uzlaşma kültürünü siyasete hakim kıldığını söyledi. Bahçeli, Zillet İttifakı'nın solmuş sayfayı aralamaya çalıştığını belirterek, onların geleceği olmadığını savundu.

Atatürk'ün sadece CHP'nin kuruluş yılları ile ilişkisi olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ettiği gelişmişlik düzeyine MHP'nin ulaştıracağını söyledi. Bahçeli, "İlhamımız yaşanmış Türk asırları ve ecdadımızdır" dedi ve Cumhuriyetin düşmanlarına karşı uyarıda bulundu.

Bahçeli ayrıca, teröristleri yanına alanların bölünme ve yıkım sevdalıları olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türk milletinin tercihi olduğunu vurguladı. Bahçeli, MHP'nin tavrının net olduğunu söyleyerek, seçimlerin zafer müjdesinin evetler olduğunu ve "Sefer bizden zafer Allah'tandır" şeklinde konuşmasını tamamladı.