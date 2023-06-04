Farah Zeynep Abdullah kimdir? Babası ve annesi nerelidir? Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi kimdir? Hangi projelerde rol almıştır? Tüm bilgiler haberimizde. İşte ayrıntılar...

Farah Zeynep Abdullah Kimdir?

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okuyan Farah Zeynep Abdullah, daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini İngiltere'de tamamladı. Üniversite eğitimini ise, İngiltere'deki Kent Üniversitesi Fransızca-Drama bölümünde tamamladı.

Farah Zeynep Abdullah Babası ve Annesi Nereli?

Farah Zeynep Abdullah, Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızıdır.

Farah Zeynep Abdullah'ın Sevgilisi Kim?

Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi oyuncu komedyen Yavuz Günal'dır.

Farah Zeynep Abdullah'ın Rol Aldığı Projeler

-Öyle Bir Geçer Zaman ki (Aylin, 2010-2012)

-Kelebeğin Rüyası (Mediha Sessiz, Sinema Filmi, 2013)

-Bi Küçük Eylül Meselesi (Eylül, Sinema Filmi, 2014)

-Kurt Seyit ve Şura (Şura, 2014)

-Ekşi Elmalar (Muazzez, Sinema Filmi,2015)

-Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Prenses Farya, 2016)

-Arama (Sinema Filmi, 2017)

-Arif V 216 (Ajda Pekkan, Sinema Filmi,2017)

-Gülizar (Gülizar, 2018)

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