Tüketim ve Yatırım: Düşük faiz oranları, tüketimi ve yatırımları teşvik eder çünkü borçlanma maliyetini düşürür. Bu, tüketicilerin daha fazla mal ve hizmet satın almasını ve şirketlerin daha fazla yatırım yapmasını teşvik eder, bu da ekonomik aktiviteyi ve büyümeyi artırır. Yüksek faiz oranları ise genellikle tüketimi ve yatırımları azaltır.

Enflasyon: Faiz oranları, enflasyon üzerinde de önemli bir etkiye sahip olabilir. Genel olarak, düşük faiz oranları ekonomiyi canlandırır ve bu da genellikle enflasyonu artırır. Yüksek faiz oranları ise ekonomik aktiviteyi yavaşlatır ve bu genellikle enflasyonu düşürür.

Döviz Kurları: Faiz oranları, bir ülkenin döviz kurlarını da etkileyebilir. Yüksek faiz oranları, yabancı yatırımcıları çekerek bir ülkenin para biriminin değerini artırabilir. Düşük faiz oranları ise genellikle bir ülkenin para biriminin değerini düşürür.

Hükümet Finansmanı: Hükümetler genellikle borçlanarak finanse olur. Yüksek faiz oranları, hükümet borcunun maliyetini artırırken, düşük faiz oranları hükümet borcunun maliyetini azaltır.