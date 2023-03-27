Son dönemlerde fiyatlarda artış gösteren emlak sektöründe yeni bir ‘fırsatçılık’ ortaya çıktı. Evlerinde kiracı bulunan ev sahipleri, mülklerini satmak istediklerinde kiracılar evi boşaltmak için ev sahiplerinden ‘yasadışı’ şekilde para talep ediyorlar. Öyle ki bu rakamlar yazlık bölgelerde yüzde 10’a kadar çıkıyor. TÜGEM yetkilileri ev sahipleri ile kiracılar arasında son zamanlarda gelişen bu duruma açıklık getirdi.

KİRACILARIN SATILAN MÜLK İÇİN KOMİSYON YA DA PARA TALEP ETMESİ YASAL DEĞİL!

TÜGEM yetkilileri böyle bir komisyon ya da para talebinin asla yasal olmadığını i, bu tür satışlarda sadece ‘aracılık’ eden, resmii olarak kayıtlı bulunan kişi ya da emlakçılar dışında herhangi bir komisyon ödemesinin yapılmaması gerektiğini aktardı. İçerisinde kiracı olan mülklerini satmak isteyen kişiler önceliklerini kiracılarına sorularak satın alma isteklerinin olup olmadığını nezaket kuralları çerçevesinde sorduktan sonra satış için başka kişilerin talebini değerlendirmesinin etik olacağını aktarırken ev sahibinin satış için bilgilendirme zorunluluğu olmadığını sözlerine ekledi.

KiRACI SATIŞTA OLAN MÜLKÜ ALICIYA GÖSTERMEK ZORUNDA MI?

Özellikle son yıllarda artan kiracı-mülk sahipleri dava dosyaları adliyelerde dikkat çekiyor. Yargıya taşınan dosyaların en çok içeriğini oluşturan şikayetlerin başında kiracı, mal sahibi, satılacak ya da yeni kiralayacak kişiye yaşadığı yeri göstermek zorunda mı? TÜGEM yetkilileri bu soruya açıklık getirdi. Kiracıların yaşadığı ev ya da iş yerini satın alacak ya da kiralayacak yeni kişi ya da kişilere göstermek zorunda. Bu konuda kiracıları koruyan en temel yasal hak ‘kiracıların kendi müsait olduğu ya da belirlenen gün ve saat çerçevesinde’ gösterilmesi ancak buna rağmen sorun yaşanması durumunda konu yargıya taşınıyor, mahkeme daha sonra belirlediği gün ve saatlerde kiracılara satılacak olan konut ya da iş yerinin gösterilmesi için kiracı alehinde karar veriyor. TÜGEM yetkilileri kirazacıların ‘Yasal olmayan’ komisyon talepleri mülk satışı fiyatlarında artışa neden olur mu? endişesine de açıklak getirdi. TÜGEM yetkilileri yaptıkları basın açıklamasında; Kiracılar tarafından tahliye için talep edilen ücret ‘Yasal olmadığı’ için satılacak mülklerde ek bir fiyat artışı yaşanmayacağını bu konuda mülk sahiplerinin taviz vermemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

KİRALARA SINIR MI GELECEK?

Deprem bölgesinden göç ve yaşanan konuttalebi nedeniyle astronomik rakamlara ulaşan karalara bir sınır mı gelecek? TÜGEM yetkilileri özellikle ‘Pandemi’ sonrası yaşanan kira artışlarına Hükümet yetkililerinin de üzerinde çalıştığı kira fiyatlarına ‘Taban ve Üst Sınır’ fiyat kanunun bir an evvel hayata geçmesi gerektiğinin önemini ifade ederken yapılan ‘fırsatçılığa’ göz açtırmamak için bölge bölge menkullerin raiç bedelinin yeniden belirlenmesi gerektiğini ve belirlenen fiyatlardan sonra ‘Taban ve Üst Sınır’ kira fiyatlandırmasının ‘fırsatçılığa ve mağduriyetlerin’ engellemesinde büyük rol oynayacağını belirtti. Hükümet yetkililerinin vatandaştan gelen talep sonrası ‘kira sınırı’ uygulaması konusunda çalışma yaptığı biliniyor. (YHM)