Törene, Baykal'ın ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski CHP genel başkanlarından Altan Öymen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve partililer katıldı.

Özgeçmişin okunması ve saygı duruşunun ardından Baykal'ın oğlu Ataç Baykal konuşmasına, "Bugün babam Deniz Baykal'ı uğurluyoruz. Neredeyse 70 yıllık bir CHP'liyi uğurluyoruz. Yüz yıllık CHP tarihinin çok uzun bir kesitini bizzat yaşamış bir ulu çınarı uğurluyoruz." sözleriyle başladı.

Tüm CHP'lilerin ortak yönünün vatanseverlik olduğunu ifade eden Baykal, babasının Türkiye sevdalısı ve vatansever olduğunu, bu nedenle CHP'de yer aldığını söyledi.

Baykal'ın CHP Genel Başkanlığından ayrıldıktan sonra partide gece gündüz çalıştığını, bunun önemli olduğunu dile getiren Ataç Baykal, "Tüm Türkiye sevdalılarına, tüm vatanseverlere sahip çıkılması ve CHP çatısı altında toplanması babamın CHP'ye vasiyetidir." dedi.

"Duygularımı Sayın Genel Başkanıma hitaben paylaşmak isterim"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı uğurlamak için bir araya gelindiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Duygularımı Sayın Genel Başkanıma hitaben paylaşmak isterim. Sayın Genel Başkan'ım, ülkemiz ve dünya için son derece zor ve karanlık günlerin eşiğinde 2. Dünya Savaşı'nın arifesinde doğdunuz. O yılların sosyal, siyasal ve ekonomik ikliminde ve geleceği belirsiz günlerinde aileniz her şeye rağmen yarınlara duyduğu umutla size 'Deniz' ismini verdi. Bütün bir ömrünüzü isminize uygun şekilde bu güzel ülkemizin refahına, huzuruna, mutluluğuna, bolluğuna, bereketine, kardeşliğine vakfettiniz. Ülkemizin çıkarlarını her ortamda savundunuz. 1 Mart tezkeresine karşı gösterdiğiniz tarihsel duruş milletimiz tarafından asla unutulmadı, unutulmayacak. Sayın Genel Başkan'ım, Kuvayımilliyeci bir ailenin ferdi olarak bu ülkenin dünüyle yarını arasında köprü olarak kalmadınız, ülkemizin güzel geleceğini demokrasi ve özgürlük çerçevesinde inşa eden aktörlerin hem öncüsü hem de yol arkadaşı oldunuz."

"Mustafa Kemal'in iki büyük eserinde unutulmayacak izleriniz var"

Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benim iki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'dir." ifadelerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Ne mutlu size ki Mustafa Kemal'in iki büyük eserinde de unutulmayacak izleriniz, emekleriniz var. Sayın Genel Başkan'ım, ülkemizi barış ve kardeşlik içinde bir arada geleceğe taşıma kararlılığından hiç ödün vermediniz. Devlet adamı kimliğinizi her ortamda hissettirdiniz. 12 Eylül'de diğer siyasi parti liderleriyle birlikte Zincirbozan'ı yıkıp geçen de 12 Eylül ve diğer askeri darbelerle hesaplaşmaktan da bir an olsun geri adım atmayan sizdiniz. Siz ki 'Benim 12 Eylül ile siyasi hesaplaşmam bitmedi. 12 Eylül'ün demokratik, laik rejime verdiği tahribatı giderinceye kadar, Türkiye'de tam ve gerçek demokrasi kuruluncaya kadar benim hesaplaşmam sürecek' diyensiniz."

CHP'nin sonraki kuşaklarının demokrasi mücadelesini, Atatürk'ten, İsmet İnönü'den, Bülent Ecevit'ten ve Deniz Baykal'dan öğrendiğini anlatan Kılıçdaroğlu, Baykal'ın dönemin ABD Başkanı Barack Obama'ya 2009'da Türkiye'ye yaptığı ziyarette Türk halkını ve Türkiye modernleşmesini daha iyi tanıması, anlaması için Sait Faik Abasıyanık ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitaplarını hediye ettiğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hediye olarak bu iki kitabı seçmiş olmanız, hediye edilme gerekçelerinin yanı sıra sizin entelektüel birikiminizi de göstermesi açısından anlamlıydı. Sözlerimi, Obama'ya hediye ettiğiniz Tanpınar'ın Huzur adlı romanından bir cümleyle tamamlamak istiyorum. Tanpınar romanın kahramanlarından İhsan'a şu cümleyi söyletir. 'Fikre, sanata hiç karışmayacağız. Onları hür bırakacağız. Çünkü onlar hürriyet, mutlak hürriyet isterler.' Sayın Genel Başkanı'm, huzurunuzda söz veriyorum, ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz. Ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Baykal'a rahmet, Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal ve ailesine başsağlığı diledi.

Eski genel başkanlar da birer konuşma yaparak başsağlığı dilediğinde bulundu. Daha sonra Baykal'ın cenazesi TBMM'de düzenlenecek tören için yola çıkarıldı.