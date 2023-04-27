Cumhurbaşkan Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 27, 2023
Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik.
Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.