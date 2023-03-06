8 Ocak 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Tiyatrocu babası bir dönem yerel gazete çıkardı.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamladı.

Medya kariyerine 2009 yılında 6 News televizyonunda muhabir olarak başladı. Aynı yıl TRT’ye transfer oldu. 2010 yılında TRT Türk’ün Etiyopya Addis Ababa temsilciliği görevine getirildi.

2011 yılında başta Libya, Yemen, Şam, Erbil olmak üzere pek çok noktada TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. Aynı yılın içinde TRT Türk Trablus ve Sana muhabirliği görevini yürüttü.

2011 yılında Libya lideri Muammer Kaddafi ile ölümünden önce gerçekleştirdiği röportajıyla adından söz ettirdi.

Mehmet Akif Ersoy iş hayatına 2012 yılında TRT Mısır temsilcisi olarak devam etti. 2013 yılında TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı görevine getirildi.

2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

MEHMET AKİF ERSOY’UN KARİYERİ

2009 – 6 News (Muhabir)

2010 – TRT Türk Addis Ababa (Etiyopya Temsilcisi)

2011 – TRT Türk Libya, Yemen, Şam, Erbil (Muhabir-Temsilci)

2012 – TRT (Kahire Temsilcisi)

2013 – TRT Arapça (Koordinatör Yardımcılığı)

2014 – TRT – İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı)

2015 – Zenga Zenga (Muammer Kaddafi Belgeseli)

2015 – Diyanet İşleri Başkanlığı (Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri)

2016 – Dış Politika Dergisi (Genel Yayın Yönetmeni)

2017-2021 Habertürk TV (Sunucu – Spiker ve Program Moderatörü)

MEHMET AKİF ERSOY KİTAPLARI

2017 – Tünel – Gazze’de Yaşamak

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