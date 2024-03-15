Motorin ve Benzin Fiyatlarındaki Dev Zam: 15 Mart 2024 Güncel Fiyat Listesi ve Etkileri

Akaryakıt piyasasında yaşanan son gelişmeler, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte, vergi artışlarının etkisiyle, benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir artışa yol açtı. Özellikle, 15 Mart 2024 tarihinde yapılan zam, akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına yansıdı.

Döviz Kuru ve Petrol Fiyatlarındaki Hareketlilik

Son dönemlerde, döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Brent tipi ham petrolün fiyatı, önceki iki seansta yüzde 4,3'lük bir artış gösterdikten sonra, varil başına yaklaşık 85 dolara düşüş gösterdi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Yeni Zam Dalgası ve Pompa Fiyatlarına Yansıması

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzin ve motorin ürünlerine önemli bir zam yapıldı. Benzin grubunda litre başına 1,53 TL, motorin grubunda ise 1,10 TL zam yapılarak, bu artışlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıtıldı. Bu zamla birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde güncellendi:

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin 41,97 TL, motorin ise 42,06 TL oldu.

Ankara'da benzin fiyatı 42,79 TL, motorin fiyatı 42,65 TL'ye yükseldi.

İzmir'de ise benzin fiyatı 43 TL, motorin fiyatı 42,86 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, LPG fiyatları da ortalama olarak litre başına 21,80 TL seviyesinde seyrediyor.

Akaryakıt Fiyatlarının Hesaplanma Yöntemi

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında, çeşitli faktörler göz önünde bulunduruluyor. Öncelikle, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) payı eklenerek, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanmasında ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, fiyat değişimlerine göre gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.